Umsätze auch in der Region gestiegen

Wiesbaden/Offenbach/Hanau – Vor allem der Bauboom hat Deutschlands Handwerkern im vergangenen Jahr steigende Umsätze beschert. Insgesamt legten die Erlöse im zulassungspflichtigen Handwerk binnen Jahresfrist um 4,9 Prozent zu, so das Statistische Bundesamt.

Die Zahl der Beschäftigten stieg nach vorläufigen Zahlen der Wiesbadener Behörde im Jahresdurchschnitt um 0,5 Prozent. Das kräftigste Umsatzplus gab es demnach mit 10,7 Prozent im Bauhauptgewerbe. Niedrige Zinsen kurbeln die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen an. Am geringsten stiegen die Erlöse mit plus 0,9 Prozent in den Handwerken für den privaten Bedarf, zu denen Friseure und Steinmetze zählen. Im Lebensmittelgewerbe mit Bäckern und Fleischern stagnierten die Umsätze. In fünf der sieben Gewerbegruppen waren 2018 durchschnittlich mehr Menschen beschäftigt als ein Jahr zuvor. Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Gesundheitsgewerbe mit plus 1,2 Prozent, den größten Rückgang gab es in den Handwerken für den privaten Bedarf (minus 1,7 Prozent).

In Stadt und Kreis Offenbach sind die Erlöse im zulassungspflichtigen Handwerk binnen Jahresfrist um 4,7 Prozent gestiegen. Das kräftigste Umsatzplus habe es mit plus 10,5 Prozent zum Vorjahr ebenfalls im Bauhauptgewerbe gegeben, am geringsten seien die Erlöse im Lebensmittelhandwerk mit plus 0,8 Prozent gestiegen, sagte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Uwe Czupalla. In vier von sieben Gewerbegruppen seien 2018 durchschnittlich mehr Menschen beschäftigt als ein Jahr zuvor. Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Kfz-Handwerk mit einem Prozent, den größten Rückgang gab es im Lebensmittelhandwerk mit minus 1,8 Prozent.

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hanau, Axel Hilfenhaus, erklärte: „Unsere Betriebe gerade in dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe verzeichnen meist eine gute bis sehr gute Auslastung und würden gerne noch zusätzliches Personal einstellen.“ Es sei aber auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar.

Auch die Strategie, mehr auszubilden, um den Nachwuchs zu generieren, werde von den Betrieben verfolgt. Dies zeigten die steigenden Ausbildungszahlen. „Dem entgegen steht der bundesweite Trend, dass immer mehr Jugendliche ein Studium der duale Ausbildung vorziehen“, berichtete Hilfenhaus. Sie sei aber oft der bessere Weg ist. „Denn gerade eine Ausbildung im Handwerk verspricht nicht nur einen meist krisensicheren Arbeitsplatz, sondern Möglichkeiten schnell Verantwortung zu übernehmen.“ ku

Quelle: op-online.de