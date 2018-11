Unbekannte sprengen Geldautomat

Brand nach Explosion

+ © Symbolbild: dpa Durch die Sprengung eines Geldautomaten in Gießen ist in dem Filialvorraum ein Brand ausgebrochen. © Symbolbild: dpa

Gießen - Durch die Sprengung eines Geldautomaten in Gießen ist in dem Filialvorraum ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Nacht zum Samstag aber löschen, wie die Polizei mitteilte.