Unbekannte sprengen Toilettenhäuschen

Anwohner hören lauten Knall

Hofheim - Vermutlich mit einem Feuerwerkskörper haben unbekannte Täter in Hofheim eine mobile Toilette gesprengt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Um 20 Uhr vernahmen Zeugen in der Straße "Im Klingen" einen lauten Knall. Als sie nach dem Rechten sahen, fanden sie das stark beschädigte Mobil-Klo - von den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Diese hatten offensichtlich zuvor einen Feuerwerkskörper in das Häuschen geworfen, so die Polizei. Der entstandene Schaden beträgt rund 700 Euro. Die Polizei in Hofheim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (06192/2079-0) zu melden. (jo)

