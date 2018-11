Unbekannter sticht zwei Menschen in Frankfurter Moschee nieder

Wer kennt diesen Mann?

+ © dpa/Polizei, Montag e op-online Wer kennt diesen Mann? Er hat zwei Menschen niedergestochen. © dpa/Polizei, Montag e op-online

Frankfurt - In der Zakaria-Moschee an der Albusstraße in Frankfurt hat ein Unbekannter mit einem Messer auf zwei Mitglieder des Moscheenvereins eingestochen und sie dabei verletzt. Nun fahndet die Polizei mit einem Bild nach dem Mann.