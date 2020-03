Unfall auf A49: 19-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A49 wird eine Fahranfängerin schwer verletzt. Sie weicht einem Wildtier aus und überschlägt sich mehrfach.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 12.23 Uhr: Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) -Der Unfall auf der A49 am heutigen Freitagmorgen hat sich laut Polizeiangaben zwischen den Anschlussstellen Gudensberg und Felsberg wenige Minuten nach Mitternacht ereignet. Die junge Frau aus Baunatal ist mit ihrem Skoda in Richtung Kassel unterwegs.

Etwa 400 Meter vor dem Parkplatz Scharfenstein muss sie offenbar einem Tier ausweichen, gerät ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fährt sie mit ihrem Wagen gegen einen Wildschutzzaun und gerät im weiteren Verlauf auf die beginnende und ansteigende Schutzplanke. Dadurch überschlägt sich der Pkw auf dem Grünstreifen und kommt auf dem Dach zum Liegen.

Nach Unfall auf der A49: Sachschaden beträgt 13.000 Euro

Ein Rettungswagen bringt die Schwerverletzte später ins Krankenhaus. An ihrem Skoda ist, wie bereits zuvor berichtet, ein Totalschaden entstanden. Zudem sind sechs Felder der Schutzplanke, ein Leitpfosten sowie ca. 30 Meter Wildschutzzaun beschädigt worden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 13.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung vom Freitag, 20.03.2020, 08.56 Uhr:Zu einem schweren Unfall kommt es am frühen Freitagmorgen (20.03.2020) auf der A49 zwischen der Anschlussstelle Gudensberg und dem Parkplatz Am Sonnenborn. Eine Person wurde schwer verletzt.

Weil sie einem Wildtier ausweicht, zieht sich eine 19-Jährige aus Baunatal am frühen Freitagmorgen auf der A49 schwere, glücklicherweise aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen, zu. Die junge Frau befährt die Autobahn von Gudensberg in Richtung Kassel, als in einer langgezogenen Linkskurve plötzlich ein Wildtier auftaucht.

Unfall auf A49: Mehrfach überschlagen - Fahrerin schwer verletzt

Die Frau versucht dem Tier auszuweichen, kommt dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt im Verlauf einen Straßengraben auf einer Länge von rund 120 Metern, bevor sie sich hinter der Leitplanke an einem Wasserdurchlass mehrfach überschlägt. Das Fahrzeug kommt zwischen der Schutzplanke und einem Wildzaun auf dem Dach liegend zum Stillstand.

+ Nach einem Unfall auf der A49 kommt der Wagen auf dem Dach liegend zu Stillstand. © Mark Pudenz

Schwerverletzt kann sich die junge Frau aus ihrem Fahrzeug eigenständig befreien. Eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt versorgen die junge Frau aus Baunatal und bringen sie in ein Krankenhaus in Kassel. Während der Rettungsmaßnahmen wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben dem Rettungsdienst ist auch die Autobahnpolizei vor Ort im Einsatz. Am Fahrzeug entsteht ein Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens kann vor Ort nicht abschließend ermittelt werden.

Von Mark Pudenz und Jennifer Greve

