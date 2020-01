Nach schwerem Unfall auf A5: 70 Autofahrer kassieren Bußgeld

Die Verkehrsbeeinflussungsanlage zeigt die Sperrung eines Fahrstreifens an.

Die Ereignisse rund um einen Unfall auf der A5 bei Bad Nauheim haben nun deutliche Konsequenzen für rund 70 Autofahrer.

Schwerer Unfall bei Bad Nauheim auf der A5

Für 70 Autofahrer gibt es Konsequenzen

Autofahrer ignorieren Verkehrszeichen

Update, 9.1.2020: Der Vorfall ist schon einige Tage alt. Doch nun dürfte das Thema Fahrt aufnehmen. Was war passiert? Am 1. Weihnachtsfeiertag kam es auf der A5 zwischen Ober-Mörlen und Bad Nauheim zu einem Unfall. Drei Fahrzeuge waren beteiligt. Der linke Fahrstreifen musste gesperrt werden. Nun hat der Tag für zahlreiche Autofahrer deutliche Konsequenzen

Anzeigt wurde die Sperrung des linken Fahrstreifens auf der A5 mit einem roten X auf der sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) über der Fahrbahn. Ähnlich wie bei dem letzten größeren Fall im Oktober 2019 (siehe unten) kümmerte das viele Autofahrer nicht.

Kontrollen auf A5: 90 Euro und ein Punkt in Flensburg nach Unfall

Um schneller voranzukommen fuhren sie weiter auf der linken - gesperrten - Fahrspur der A5 zwischen Ober-Mörlen und Bad Nauheim,bis kurz vor die Unfallstelle. "Dass sie damit nicht nur gegen die Verkehrsregeln verstießen, sondern auch eine Gefahr für die auf der Fahrbahn befindlichen Einsatzkräfte und Unfallbeteiligten schafften, bereitete ihnen offenbar keine Sorgen", heißt es bei der Polizei.

Nun haben die Fahrten jener Verkehrsteilnehmer, die das rote X ignorierten, Konsequenzen: Denn ein von der Autobahnpolizei am 1. Weihnachtsfeiertag auf der A5 genutzter Streifenwagen ist mit moderner Videotechnik ausgestattet, die eine beweissichere Dokumentation des Fehlverhaltens ermöglichte. Ergebnis der Auswertung: Zwischen 12.06 und 12.20 Uhr konnten so 71 Verstöße aufgezeichnet werden. Die betroffenen Fahrer bekommen nun Post von der Bußgeldstelle: Ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Bußgeld von 90 Euro kommt auf sie zu.

Erstmeldung, 2.10.2019: Immer wieder ignorieren Verkehrsteilnehmer die durch sogenannte Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) auf der Autobahn angezeigten Verkehrszeichen. Die Autobahnpolizei Mittelhessen registrierte kürzlich 214 Verstöße innerhalb einer Stunde. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern das Missachten stellt vor allem ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Genau deshalb kontrolliert die Polizei die Einhaltung der Verkehrszeichen. So auch am 17. September, als es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz nach einem Unfall gegen 12.45 Uhr zur Sperrung des linken Fahrstreifens kam. Bei einem Überholvorgang stießen zwei Autos zusammen, eines davon prallte gegen die Betongleitwand in der Mitte der Fahrbahn und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen, das andere schleuderte gegen die Außenleitplanke. Neben den Autos befanden sich Personen auf der Fahrbahn, erst die Unfallbeteiligten, dann die Polizisten, schließlich der Abschleppdienst. Doch obwohl die linke Fahrspur durch die VBA und ein angezeigtes rotes X klar gesperrt war, fuhren viele Verkehrsteilnehmer einfach auf der linken Spur weiter und wechselten diese erst, als sie direkt hinter dem verunfallten Auto standen und nicht mehr weiterkamen. Ein absolut gefährliches Unterfangen für alle Beteiligten, erklärt die Polizei.

Kontrollen auf A5: Videostreife im Einsatz

Die Streife der Autobahnpolizei Mittelhessen, die den Unfall aufnahm, bemerkte die Verstöße und die damit verbundene Gefahr. Da sie mit einer sogenannten Videostreife im Einsatz waren, nutzten sie ihr Fahrzeug und die darin verbaute Kamera und zeichneten die Verstöße auf, bis die Sperrung des Fahrstreifens aufgehoben wurde. Die Aufnahmen hierzu sind nun ausgewertet und das Ergebnis ist erschreckend. Zwischen 13.10 und 14.10 Uhr dokumentierten die Beamten mit der Kamera alle Verkehrssünder, die das rote X missachteten. In dieser einen Stunde konnten sie 214 Verstöße festhalten. Alle, die das Rote X in diesem Kontrollzeitraum ignorierten erwartet nun Post von der Bußgeldstelle.Der Verstoß wird mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg geahndet.

Kontrollen auf A5: gefährlicher Verstoß

Die Polizei weißt deshalb nochmal darauf hin: Die VBA werde nicht zum Spaß geschaltet. Sie könne auf Gefahrenstellen hinweisen, Überholverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen anzeigen oder eben auch die Sperrung eines Fahrstreifens durch ein rotes X. deutlich machen. Ob Unfall, Pannenfahrzeug, Gegenstände auf der Fahrbahn, Stau, Wildtiere am Fahrbahnrand oder eine Ölspur - es gebe viele weitere gute Gründe für solche Schaltungen. Manchmal sei der Grund für die Verkehrsteilnehmer nicht direkt erkennbar, weil er erst in einigen Metern Entfernung oder hinter der nächsten Kuppe oder Kurve liege. Das bedeute aber nicht, dass der Verkehrsteilnehmer die Verkehrszeichen deshalb ignorieren dürfe. Ganz im Gegenteil: Wer sie ignoriere begehe eine Ordnungswidrigkeit und bringe vor allem sich und andere in Gefahr. Dabei gehe es nicht um Abzocke und Geldmacherei.

