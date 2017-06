Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer und Kind schwer verletzt

Bensheim - Bei einem Unfall auf der A5 überschlägt sich ein Auto mehrfach. Der Fahrer und seine vierjährige Tochter werden schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der A5 nahe Bensheim sind am Sonntagabend ein 28-jähriger Mann und seine vierjährige Tochter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte der Mann um 19.30 Uhr mit seinem Auto gegen die Mittelleitplanke. Der Wagen rutschte über die Fahrbahn, schleuderte anschließend gegen eine weitere Leitplanke, überschlug sich mehrfach und landete auf dem Rastplatz „Scheidweg“. Mit Rettungshubschraubern wurden der Mann und das Kind in Kliniken gebracht, die Autobahn blieb in südliche Fahrtrichtung bis 20.30 Uhr gesperrt. (nb)

