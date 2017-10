Drei Menschen sterben nach Unfall auf B3

Butzbach - Drei Menschen sind beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen im Wetteraukreis gestorben.

Ein weiterer Mitfahrer wurde bei dem Unglück am frühen Samstagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war auf der Bundesstraße 3 nahe Butzbach in einer Kurve in den Lkw gekracht. Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache sowie weitere Details konnte die Polizei zunächst noch nicht nennen. (dpa)

