23-Tonnen-Granitblock schleudert über A45

Dillenburg - Bei einer Notbremsung auf der Autobahn 45 bei Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist ein 23 Tonnen schwerer Granitblock von einem Tieflader gefallen.

Der wohl nicht ausreichend gesicherte Block rutschte von der Ladefläche und kam erst 70 Meter weiter zum Liegen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die 22 Jahre alte Fahrerin des Tiefladers erlitt einen Schock. Die Fahrerin war am Mittwochabend auf der Autobahn unterwegs gewesen, als ein Pkw und ein Lkw an der Auffahrt Dillenburg kurz vor ihr einscheren wollten. Sie konnte laut Polizeisprecher eine Notbremsung nicht mehr verhindern, der Tieflader stellte sich bei der Vollbremsung quer. Die Fahrer von Pkw und Lkw begingen Fahrerflucht. Für die Aufräumarbeiten blieb die Autobahn mehrere Stunden lang gesperrt. Der Granitblock hatte unter anderem ein Stück der Mittelleitplanke weggerissen, wie der Polizeisprecher berichtete. Es werde nun wegen Fahrerflucht und gegen die 22-Jährige wegen der möglicherweise nicht ausreichend gesicherten Ladung ermittelt. (dpa)

Elektronische Schutzengel: Sicherheitsassistenten im Auto Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa