Frankenberg - Auf der Bundesstraße 253 zwischen Röddenau und Haine hat sich am 1. Mai ein schwerer Unfall ereignet. Beim Zusammenstoß zweier Autos sind fünf Menschen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Es waren ein schwarzer Mercedes und ein silberner Audi beteiligt. In dem Mercedes saß eine Frau aus Hallenberg, in dem Audi vier Personen - drei aus Frankenberger Stadtteilen und eine aus Battenberg, wie die Polizei mitteilte.

Unfall bei Frankenberg: Eine Person schwebt in Lebensgefahr

Laut Polizei kam die Frau in dem Mercedes über die Brücke aus Röddenau und wollte dann an der Einmündung in die B253 nach links in Richtung Battenberg abbiegen. In diesem Moment kam der Audi aus Richtung Battenberg, er hatte also Vorfahrt. Ob die Mercedes-Fahrerin ihm aber die Vorfahrt genommen hat oder sich mit ihrem Wagen bereits auf der Bundesstraße befand, als der Audi angefahren kam und beide Autos zusammenstießen, das soll ein Gutachter klären, sagte ein Polizist an der Unfallstelle.

+ Das Dach des Audis musste komplett abgenommen werden, um alle Insassen zu befreien. © Jörg Paulus

Die Frau im Mercedes wurde schwer verletzt, ebenso die vier Insassen des Audis. Dessen Beifahrer schwebe laut Polizei in Lebensgefahr. Das Dach des Audis musste von der Feuerwehr komplett abgetrennt werden, um alle Insassen zu befreien.

Unfall bei Frankenberg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich derzeit noch komplett gesperrt. Die Umfahrung der Unfallstelle ist durch Röddenau oder weiträumig über Burgwald möglich.

+ Der Mercedes nach dem Unfall. © Jörg Paulus

Unabhängig von dem Unfall: Dass sich, wie in dem Audi, vier Menschen aus verschiedenen Orten zusammen in einem Auto aufhalten, ist wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen eigentlich nicht erlaubt. Warum die vier Personen zusammen unterwegs waren, dazu wurde an der Unfallstelle aber nichts bekannt.

Von Jörg Paulus

Unfall in Waldeck-Frankenberg: Zwei Männer schwer verletzt

Drei Motorradunfälle ereigneten sich am Sonntag in Waldeck-Frankenberg.* Zwei Männer erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein 43-jähriger Mann war auf der Bundesstraße 253 von Battenberg in Richtung Biedenkopf unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.

Unfall in Waldeck-Frankenberg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall zwischen Nieder-Werbe und Waldeck-West verletzt sich ein junger Motorradfahrer schwer. Er wird mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Ein 17-Jähriger aus Grünberg (GI) befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM die Landesstraße 3086 von Nieder-Werbe in Richtung Waldeck-West. Auf Höhe der Taucherbucht gelang es dem jungen Mann nicht, in eine scharfe Linkskurve einzulenken.

