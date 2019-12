Schwerer Unfall auf der B44: Strecke voll gesperrt

Schwerer Unfall auf der B44 bei Gernsheim: Ein Autofahrer ist mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Strecke ist voll gesperrt.

Gernsheim - Am Montag (16.12.2019) hat sich auf der Bundestraße 44 ein schwerer Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Lkw ereignet. Dies teilte die Polizei Südhessen mit.

Unfall auf B44 in Hessen: 52-Jähriger gerät plötzlich in den Gegenverkehr

Demnach geriet der 52-Jährige um kurz vor 15 Uhr, der die B44 in nördliche Richtung befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Die Feuerwehr aus Gernsheim musste den 52-Jährigen aus seinem Auto befreien. Dieser ging laut Polizei anschließend selbstständig zum Rettungswagen. Die Retter brachten ihn zur Vorsorge in ein Krankenhaus.

Unfall bei Gernsheim (Hessen): Schaden extrem hoch

Der LKW-Fahrer kam laut Angaben der Polizei mit dem Schrecken davon. Der Bereich zwischen der B44 und der L3112 ist derzeit noch voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden laut Polizei voraussichtlich noch bis etwa 18.30 Uhr andauern.

+ Nach dem Unfall auf der B44 sind viele Rettungskräfte im Einsatz. © Keutz TV / Reiner Kolsen

Das Ordnungsamt Gernsheim unterstützt zudem die Absperrarbeiten. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 125.000 Euro.

Für Nachfragen war die Polizei Südhessen noch nicht zu erreichen.

tvd