Autofahrerin kommt bei Unfall ums Leben

Frontalzusammenstoß in Hünfeld

Hünfeld - Eine 58 Jahre alte Autofahrerin ist heute bei einem Verkehrsunfall nördlich von Fulda ums Leben gekommen.

Eine 24-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige war nach Angaben der Polizei in Hünfeld bei Dunkelheit mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 84 in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten. Dort stieß sie frontal mit dem anderen Auto zusammen. Wieso die junge Frau aus der Spur geriet, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von rund 38.000 Euro. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt. (dpa)

Bilder: Zwei Tote bei Unfall auf A5 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa-avis