2,3 Promille gegen 476 PS: Auto kracht in neues Cabrio

Kassel - Gerade einmal fünf Tage lang konnte sich ein 30 Jahre alter Autofahrer über sein neues Cabrio freuen. Dann knallte ihm in der Kasseler Innenstadt ein Betrunkener mit seinem Wagen ins Heck.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stand der 30-Jährige mit seinem Luxusauto - ausgestattet mit 476 PS - an einer Ampel, als ihm der Betrunkene auffuhr. Die Beamten stellten bei dem 34 Jahre alten Fahrer am Dienstag einen Alkoholwert von 2,3 Promille fest. Der Schaden an seinem Auto beläuft sich auf etwa 200 Euro, die Schadenshöhe am Cabriolet steht noch nicht exakt fest, dürfte aber um ein Vielfaches höher liegen. (dpa)

