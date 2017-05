Motorradfahrer prallt gegen Laterne und stirbt

Kassel - Ein 24-Jähriger Motorradfahrer ist in Kassel bei einem Unfall gegen eine Straßenlaterne gefahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, überholte der Mann am Freitagnachmittag auf der B83 in Höhe des Stadtteils Waldau mit seiner Maschine einen auf der rechten von zwei Spuren fahrenden Wagen mit Anhänger. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad. Er prallte frontal gegen die auf dem Mittelstreifen stehende Laterne. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen, der die Unfallursache klären soll. (dpa)

