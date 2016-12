Mehr als drei Promille: Frau sorgt für Chaos auf A5

Unfall auf der Autobahn

Weiterstadt - Eine stark betrunkene Autofahrerin hat auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt den Verkehr zeitweise kräftig durcheinander gebracht. Die 55-Jährige war am Samstagabend mit 3,08 Promille in Richtung Darmstadt unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Bilanz ihrer Alkoholfahrt: Ein leicht verletzter Mann und 40.000 Euro Blechschaden. Die Frau war auf der vierspurigen Straße gegen 18 Uhr zunächst mit ihrem Auto gegen das Fahrzeug eines 35-Jährigen gestoßen. Umherfliegende Teile der Autos beschädigten dann den Transporter eines 42-Jährigen. Die drei Fahrzeuge blieben auf der linken Spur stehen.

Ein 28-Jähriger übersah die Unfallstelle und fuhr mit seinem Pkw ungebremst hinein. Er wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Da aus dem Fahrzeug der Unfallverursacherin Kraftstoff auslief, mussten drei Fahrspuren für die Reinigung für etwa zwei Stunden gesperrt werden. (dpa)

