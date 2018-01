Michelstadt - Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist in Michelstadt im Odenwald bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Mann war am heutigen Montag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad am Ende einer Kurve einer Kreisstraße von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Er überschlug sich mit seinem Motorrad und starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

