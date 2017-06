Mann wird aus Auto geschleudert und stirbt

Mücke - Weil er wohl zu schnell und nicht angeschnallt in einen Verkehrskreisel gefahren ist, ist ein Autofahrer zwischen dem Mückener Ortsteil Atzenhain und der Anschlussstelle zur Autobahn 5 ums Leben gekommen.

Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, brach das Auto des 31-Jährigen aus dem Bereich Gießen in dem Kreisel nach rechts aus und raste schräg eine Böschung hoch, worauf es sich mehrmals überschlug. Der Fahrer wurde aus seinem Auto herausgeschleudert und starb noch am Unfallort im Vogelsbergkreis. Das Auto wurde erst am heutigen Samstagmorgen gefunden. (dpa)

Quelle: op-online.de

