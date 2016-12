Autofahrer kommt in brennendem Auto ums Leben

Gegen Baum geprallt

Neustadt/Marburg - Ein Autofahrer ist bei Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) gegen einen Baum gerast und in seinem brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Marburg am Dienstag mitteilte, war der Mann nach ersten Erkenntnissen am Montagabend auf einer Landstraße zu schnell in eine langgezogene Rechtskurve gefahren. Er kam nach links von der Straße ab und krachte gegen den Baum. Das Auto ging in Flammen auf und brannte aus. Für den Mann, der zunächst noch nicht identifiziert werden konnte, kam jede Hilfe zu spät. (dpa)

Bilder: Betrunkene Frau verursacht Unfall auf A5 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa