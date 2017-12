Auto kracht in U-Bahn - Gaffer behindern Rettungseinsatz

Oberursel - Ein 81-Jähriger ist in Oberursel mit seinem Auto in eine U-Bahn gekracht und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am gestrigen Samstag gegen 17.40 Uhr in der Hohemarkstraße mit seinem Wagen abbiegen, übersah dabei jedoch den herannahenden Zug der Linie U3. Der Unfall war so heftig, dass der 81-Jährige in seinem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt war. Der U-Bahnfahrer kam mit leichten Blessuren davon. Gaffer liefen hinter die Absperrungen und behinderten den Rettungseinsatz. Polizisten schickten die Schaulustigen weg.

Auch bei einem Unfall auf der Autobahn 1 sorgten Gaffer für Ärger. Ein Fahrer fiel dabei durch besondere Dreistigkeit auf.(dpa)

