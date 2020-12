13-jähriger Autofahrer verursacht schweren Unfall: Fünf Kinder schwer verletzt - Weitere Details zum Unfallhergang

Schwerer Unfall im Kreis Kassel: Fünf Kinder saßen im Wagen, ein 13-Jähriger am Steuer. Alle Kinder wurden schwer verletzt. Der Fahrer ist jetzt außer Lebensgefahr.

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, um 18:22 Uhr: Die Polizei hat weitere Details zum Hergang des Unfalls veröffentlicht. Fünf Kinder waren bei dem Autounfall zwischen Hessisch Lichtenau-Quentel und Söhrewald-Eiterhagen am Mittwochabend schwer verletzt worden. Am Steuer saß ein 13-Jähriger, der zunächst in Lebensgefahr schwebte. Im Laufe des Donnerstags hat sich sein Zustand laut Polizei aber stabilisiert.

Seine Mitfahrer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auf der Rückbank saßen drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren. Der Beifahrer war ein 14-jähriger Junge. Alle fünf stammen aus Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich der 13-Jährige das Auto ohne das Wissen der Eltern genommen. Wie genau das abgelaufen ist, wird noch ermittelt.

Kind am Steuer verursacht schweren Unfall: Ermittlungen gegen Eltern sind Teil des Standardverfahrens

Die Polizei hat nach dem Unfall ein Verfahren wegen des Verdachts der Straftat „Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ gegen die Mutter als Fahrzeughalterin eingeleitet. Ein solches Verfahren sei aber Standard und werde in solchen Fällen „von Amts wegen“ immer gegen den Halter eingeleitet, sagt Polizeisprecher Matthias Mänz. Wie es weitergehe, entscheide dann die Staatsanwaltschaft. Diese war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen. „Hinweise auf mögliche weitere strafbare Verstöße durch die Erziehungsberechtigten gibt es momentan nicht“, so Mänz.

Der 13-Jährige war laut Polizei gegen 17 Uhr mit dem voll besetzten Seat von Quentel in Richtung Eiterhagen unterwegs. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang von Quentel, unweit des Campingplatzes, geriet er auf die Bankette und fuhr gegen einen Leitpfosten. Anschließend verlor er die Kontrolle über das Auto, fuhr eine Böschung hoch und kollidierte mit dem Stumpf eines Baumes. Dadurch wurde die Fahrerseite des Autos im Bodenbereich schwer beschädigt. Zum Stehen kam das Auto, als es frontal mit einem weiteren Baum zusammenstieß.

Nach Polizeiangaben war der 14-jährige Beifahrer im Schock zunächst von der Unfallstelle weggelaufen. Einsatzkräfte fanden ihn aber kurze Zeit später bei Quentel. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Zu den Ursachen und Umständen des Unfalls ermittelt die Polizei weiter. Es gibt keine Hinweise, dass die Straßenverhältnisse zum Unfall beigetragen haben, sagt Mänz. „Man muss von einem Fahrfehler ausgehen.“

Schwerer Unfall: 13-Jähriger Fahrer außer Lebensgefahr

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, um 17.11 Uhr: Die Polizei hat neue Details zum Unfall zwischen Eiterhagen und Quentel im Kreis Kassel veröffentlicht. Bei dem Unfall wurden fünf Kinder verletzt. Der 13 Jahre alte Fahrer war dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat sich der Gesundheitszustand des 13-Jährigen mittlerweile stabilisiert und er sei daher außer Lebensgefahr.

Der Junge hatte offenbar das Auto seiner Eltern ohne deren Wissen aus seinem Heimatort Hessisch Lichtenau im benachbarten Werra-Meißner-Kreis geklaut. Dabei waren drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren und ein 14-jähriger Junge als Beifahrer im Wagen. Auf der Landesstraße zwischen Söhrewald-Eiterhagen und Hessisch Lichtenau-Quentel verlor der 13-jährige Fahrer die Kontrolle und das Auto krachte gegen den Stumpf eines Baumes. Alle fünf Insassen wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall: 13-Jähriger Fahrer klaut Auto und wird lebensgefährlich verletzt

Erstmeldung vom Donnerstag, 10.12.2020, um 11.11 Uhr: Kassel - Bei dem Unfall auf der Landesstraße zwischen Eiterhagen und Quentel wurden mehrere Kinder und Jugendliche teils schwer verletzt. Der 13-jährige Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der schwere Unfall hat sich am späten Mittwochnachmittag (09.12.2020) auf der Landesstraße zwischen Söhrewald-Eiterhagen und Hessisch Lichtenau-Quentel ereignet. Dort war ein mit fünf Personen besetztes Auto von der Fahrbahn abgekommen und erheblich beschädigt worden. Wie sich bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei am Unfallort herausstellte, war der Wagen von einem Kind, einem 13-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, gefahren worden.

Unfall im Kreis Kassel: Fahrer lebensgefährlich und vier junge Insassen schwer verletzt

Der Junge musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch die vier anderen schwer verletzten Insassen, drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren und ein 14-Jähriger, alle ebenfalls aus Hessisch Lichtenau, brachten die Rettungskräfte anschließend in Krankenhäuser. Für sie besteht nach derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr.

Unfall im Kreis Kassel: 13-Jähriger hatte die Kontrolle über den wagen verloren

Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 17 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 13-Jährige* war mit dem vollbesetzten Seat Cordoba, den er nach ersten Erkenntnissen ohne das Wissen seiner Eltern benutzt hatte, von Quentel in Richtung Eiterhagen unterwegs. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang war er während der Fahrt auf die Bankette und dort gegen einen Leitpfosten gefahren.

Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über den Pkw, fuhr eine Böschung hoch und kollidierte mit dem Stumpf eines Baumes, wodurch der Wagen auf der Fahrerseite im Bodenbereich stark eingedrückt wurde. Schließlich kollidierte der Pkw mit einem Baum und blieb liegen. (Michaela Pflug) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.