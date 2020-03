Unfall mit Rettungswagen: Frau überhört Martinshorn - Zwei Verletzte und 190.000 Euro Schaden

Verkehrsbehinderungen

+ © Helmut Wenderoth Schwerer Unfall mit Rettungswagen: Frau überhört Martinshorn an Ampelkreuzung. © Helmut Wenderoth

In Melsungen im Schwalm-Eder-Kreis kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall mit einem Rettungswagen. Eine Frau überhörte das Martinshorn an einer Ampelkreuzung.