Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich - Rettungshubschrauber im Einsatz

Update vom Dienstag, 26.05.2020, 12.55 Uhr: Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen eine Frau aus Espenau bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Allendorf/Landsburg und Dittershausen (Schwalm-Eder-Kreis) zu. Laut Polizei befuhr bei dem Alleinunfall ein 78-Jähriger aus Vellmar mit seinem Auto die Straße aus Richtung Allendorf kommend, als er eine scharfe Rechtskurve übersah und geradeaus weiterfuhr.

Dabei durchbrach der Pkw ein Betongeländer, überschlug sich und blieb auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, seine 76-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit den Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Fulda geflogen. Ebenfalls verletzt wurde ein weiterer Mitfahrer, ebenfalls im Alter von 76 Jahren.

Schwerer Unfall bei Schwalmstadt: Fahrer erinnert sich nicht an Unfallhergang

Zu dem Unfall wurde gegen 9.28 Uhr der Unfallzug Schwalmstadt-Ziegenhain alarmiert. Laut Treysas Wehrführer Björn Bachmann wurden zusätzlich die Stadtteilfeuerwehren aus Allendorf, Dittershausen und Michelsberg gerufen. Insgesamt 63 Rettungskräfte waren vor Ort. Bei der Rettung kam auch technische Hilfeleistung zum Einsatz, um die Beifahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien, musste die Tür am Wagen entfernt werden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Der Fahrer kann sich laut der Polizei nicht an den Hergang erinnern, zur Klärung wurde ein Gutachter eingeschaltet. Am Auto entstand Totalschaden. Die Straße zwischen Allendorf und Dittershausen war mehrere Stunden gesperrt.

Erstmeldung vom 26.05.: Auto überschlägt sich: Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Schwalmstadt - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen (26.05.2020) nahe Dittershausen im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ereignet. Ein Auto hat sich auf der Kreisstraße überschlagen. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr waren im Einsatz, ebenso der Rettungshubschrauber.

Unfall bei Schwalmstadt: Auto überschlägt sich in Linkskurve

Zu dem Unfall war es auf der Strecke in Richtung Allendorf in einer scharfen Linkskurve gekommen, dabei überschlug sich ein Auto. Eine Person soll schwer verletzt sein, weitere erlitten Verletzungen. Die Kreisstraße zwischen Dittershausen und Allendorf ist aktuell noch voll gesperrt, die Ermittlungen laufen.

von Sandra Rose

Unfälle in Nordhessen: Die Statistik

Insgesamt geht die Zahl der Verkehrstoten in Nordhessen zurück. 2019 wurden nach Abgaben der Polizei Nordhessen 30 Menschen getötet und 801 schwer verletzt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr 2018 bedeutet das bei den Todesopfern einen Rückgang von 9,1 Prozent. Zudem ist seit mehr als sechs Jahren auf den nordhessischen Straßen kein Kind durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der statistischen Erhebungen.

2019 passierten insgesamt jedoch etwas mehr Unfälle auf Nordhessens Straßen als 2018. Es gab 22.456 Verkehrsunfälle und damit 1.092 mehr als im Vorjahr. Dabei sind 3.912 Menschen verunglückt. Das sind fünf Menschen weniger als im Vorjahr.

Unfälle in Nordhessen: Motorradfahrer verletzt

Erst kürzlich ist es bei Vöhl im nordhessischen Kreis Waldeck-Frankenberg nahe Kassel zu schweren Unfällen mit Motorrädern gekommen. Mehrere Personen wurden dabei schwer verletzt. Auch hier waren zahlreiche Einsatzkräfte sowie Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Autobahndreieck Drammetal in Südniedersachsen gekommen. Selbst die Polizei konnte es nicht ganz glauben: Ein Kleinwagen landete mit allen vier Rädern in der Luft.