Motorradunfall: 17-Jähriger schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall zwischen Nieder-Werbe und Waldeck-West verletzt sich ein junger Motorradfahrer schwer. Er wird mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Unfall zwischen Nieder-Werbe und Waldeck-West im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen)

17-Jähriger zieht sich schwerste Verletzungen zu

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nieder-Werbe/Waldeck-West - Auf der Ederseerandstraße, zwischen Nieder-Werbe und Waldeck-West, ereignete sich am Freitagabend (24.04.2020) ein schwerer Unfall.

Um 18.28 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Grünberg (GI), mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM, die Landesstraße 3086 von Nieder-Werbe in Richtung Waldeck-West. Auf Höhe der Taucherbucht gelang es dem jungen Mann nicht, in eine scharfe Linkskurve einzulenken. Stattdessen fuhr er geradeaus und brach durch ein Geländer, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog.

Unfall bei Waldeck: Motorrad musste aus dem Edersee geborgen werden

Im Anschluss an den heftigen Aufprall landete der 17-Jährige im Gebüsch, seine Maschine schleuderte in den Edersee. Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Unfall vor Ort um den Verletzten und brachten ihn im Anschluss an die Erstversorgung zum hinzugerufenen Rettungshubschrauber - dieser transportierte ihn für die weitere Behandlung in eine Klinik nach Kassel.

+ Bei einem Unfall bei Waldeck schleudert das Motorrad in den Edersee. © 112-magazin

Der Autodienst Heidel kümmerte sich abschließend um die Bergung der Maschine aus dem Edersee. Die Korbacher Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an der Maschine auf etwa 4000 Euro. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet.

Von Christopher Rohde (112-magazin)

