Unfall mit zwei Verletzten auf A661

Frankfurt - Auf der A661 an der Anschlussstelle Nieder-Eschbach hat sich heute ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen und stößt mit einem anderen Pkw zusammen.

Polizei- und Rettungskräfte mussten heute auf die A661 ausrücken, wo sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet hatte. Ein 19-Jähriger wollte an der Anschlussstelle Nieder-Eschbach auf die A661 in Richtung Egelsbach auffahren, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug geriet ins Rutschen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw auf der linken Fahrspur war nicht mehr in der Lage rechtzeitig auszuweichen und stieß frontal gegen den bereits verunfallten Wagen des 19-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt, wobei der 39-jährige Fahrer stationär aufgenommen werden musste. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn 661 war während der Bergungsmaßnahmen für eine halbe Stunde vollgesperrt. (jrd)

