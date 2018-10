Unfallhelferin von Auto angefahren und schwer verletzt

Höchst/Mücke - Eine Unfallhelferin ist im Odenwald nahe Höchst von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Gleich fünf Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde hat es zudem auf der A5 bei Mücke.

Die 36-Jährige wollte am Samstagmorgen einer Frau helfen, die mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 45 verunglückt war, wie die Polizei mitteilte. Als beide Frauen neben dem demolierten Wagen auf der Bundesstraße 45 standen, krachte ein 78-Jähriger mit seinem Fahrzeug in das Unfallauto. Die zwei Frauen wurden schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 78-Jährige erlitt nur leichtere Blessuren.

Gleich fünf Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde hat es zudem am Freitagabend auf der A5 bei Mücke (Vogelsbergkreis) gegeben. Insgesamt waren 18 Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Drei Menschen seien ins Krankenhaus gekommen, zwei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst sei es zu zwei Auffahrunfällen gekommen, weil Autofahrer laut Polizei unachtsam und mit zu geringem Sicherheitsabstand unterwegs waren. Infolgedessen staute es sich auf acht Kilometern. Als der Verkehr wieder anlief, gab es weitere Unfälle. Die Autobahn in Richtung Bad Hersfeld wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 180.000 Euro. (dpa)

