Unternehmen werben um Mitarbeiter

Lange Nacht der Industrie

Frankfurt/Hanau - Die Lange Nacht der Industrie war auch gestern in Hessen ein Erfolg. 17 Betriebe öffneten ab 18 Uhr die Werkstore und gewährten etwa 1000 Besuchern einen Einblick in ihr Unternehmen. Sie bildeten einen Querschnitt durch die vielen interessanten Branchen, die in Hessen ansässig sind.