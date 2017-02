Unwetter: Abgedecktes Dach, Baum auf Bahnstrecke

Frankfurt - Teilweise heftige Unwetter haben sich in der Nacht zum Dienstag über Teilen von Hessen ausgetobt. Laut Polizei wurde im Main-Kinzig-Kreis ein Hallendach abgedeckt, in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) fiel ein Baum auf die S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Frankfurt.

Die S-Bahn konnte für etwa zwei Stunden die Strecke nicht passieren. In Niederdorfelden bei Maintal deckte vermutlich eine Windhose das Dach einer Werkhalle ab. Die Abdeckplatten wurden nach Angaben der Polizei etwa 100 Meter durch die Luft geschleudert. Ein schweres Gewitter mit Sturm ließ an der südhessischen Bergstraße Verkehrsschilder auf Autos krachen, Bäume wurden entwurzelt und Bauzäune fielen um. In Darmstadt kippte ein Baum um und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge, wie die Polizei berichtete. In Frankfurt war es zwar auch stürmisch, die Polizei sprach allerdings nur von geringen Schäden, die etwa aufgrund von herunterfallenden Ästen oder umgewehten Mülleimern entstanden sind. Über Verletzte liegen nach Angaben der Polizei keine Angaben vor. (dpa)

Archivbilder:

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa