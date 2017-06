Knast oder Freiheit? Haftstrafe für Schwesta Ewa gefordet

Die 32-Jährige ist vor dem Landgericht Frankfurt wegen Zuhälterei, Menschenhandel, gefährlicher Körperverletzung und Steuerhinterziehung angeklagt. Die Staatsanwältin sah heute in ihrem Plädoyer die meisten der Vorwürfe als erwiesen an. Die Rapperin soll unter anderem junge Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Die Musikerin habe ihren Bekanntheitsgrad bewusst ausgenutzt, "um die Mädchen um den Finger zu wickeln", sagte die Anklagevertreterin. Vier Zeuginnen hatten vor Gericht dagegen bestritten, gezwungen worden zu sein.

Derweil hatte an den vergangenen Prozesstagen ein Beamter der Steuerfahndung dem Gericht von den Ermittlungen gegen die Sängerin berichtet. Er bezifferte den von ihr hinterzogenen Betrag an Einkommenssteuern auf knapp 60.000 Euro. Ein kleinerer Anteil ihrer nicht gemeldeten Einkünfte stammte dabei aus ihrer Musikproduktion. Mit der Urteilsverkündung wird sich heute auch entscheiden, ob die seit November 2016 in Untersuchungshaft sitzende Schwesta Ewa weiter im Gefängnis bleiben mussDas Urteil könnte noch heute verkündet werden. (dpa)