Schweigen und Kameras: Das Konsulat und der Wikileaks-Bericht

Frankfurt - Die Veröffentlichung der neuen Wikileaks-Berichte hat den Gerüchten über CIA-Aktivitäten vom Frankfurter Generalkonsulat aus neuen Auftrieb gegeben. US-Diplomaten äußern sich nicht zur angeblichen Hackerzentrale im weltweit größten US-Konsulat.

Kameras und Kasernenarchitektur: Das US-Generalkonsulat in Frankfurt gleicht einer Festung. Meterhohe Stahlzäune trennen einzelne Areale des weitläufigen Geländes ab. Hinter Sicherheitsschleuse und Parkplatz ragt bereits der nächste Zaun in die Höhe. Überwachungskameras sind an allen Ecken und Enden postiert. Ihre allgegenwärtigen Kameralinsen schaffen ein Stück "Big Brother"-Atmosphäre. Nach einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Enthüllungsplattform Wikileaks sind es nicht nur die Kameras, die hier alles überwachen. Eine Hackerzentrale des US-Geheimdienstes CIA soll demnach hier ihren Sitz haben, irgendwo in dem Gebäudekomplex im Stil der 50er Jahre. Von hier aus seien Angriffe in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika gesteuert worden.

Lesen Sie dazu auch: Wikileaks enthüllt: Geheimdienste lauschten auch über Fernseher Was ist dran an diesem Bericht? Vertreter des Konsulats äußern sich nicht. Das sei grundsätzlich so "bei Anschuldigungen nachrichtendienstlicher Art", begründete ein Sprecher bereits am Dienstag die Stille, die mehr an den gegenüberliegenden Friedhof erinnert. Dagegen verlangte die Piratenpartei einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der Aufklärung schaffen soll. Ulrich Wilken, rechtspolitischer Sprecher der hessischen Linken, forderte die schwarz-grüne Landesregierung am Mittwoch auf, "die kriminellen Aktivitäten in US-Botschaften zu beenden."

Am Tag nach der Wikileaks-Veröffentlichung geht es vor dem Generalkonsulat ebenfalls sehr ruhig zu. Ein paar Fotografen stehen im Nieselregen, doch abgesehen von der Sicherheitsarchitektur der Zäune und Überwachungskameras gibt es wenig zu sehen. Die Mobilfunkantennen der benachbarten Wohnblöcke sind größer als die Antennen, die von hier auf dem Konsulatsgebäude auszumachen sind. Auch große Satellitenschüsseln sind von der Straße aus nicht zu sehen. Auf der Facebook-Seite des Konsulats ist von den Berichten über CIA-Hacker nichts zu lesen. Passend zum Internationalen Frauentag gibt es Posts zu "Frauen, die Geschichte gemacht haben".

"Das Generalkonsulat ist für die in der Region lebenden Amerikaner zuständig - unter ihnen Angestellte der amerikanischen Streitkräfte und ihre Familien, Geschäftsleute und Rentner - und ist zudem vielen anderen Besuchern in Frankfurt behilflich", heißt es in der Selbstdarstellung auf der Homepage des Generalkonsulats. Ob sich unter diesen Besuchern auch CIA-Mitarbeiter befinden, bleibt offen. Immerhin ist in Frankfurt das "größte amerikanische Konsulat und eine der größten diplomatischen Vertretungen weltweit", heißt es auf der offiziellen Webseite. Nicht zuletzt wegen des Frankfurter Flughafens nehme das Konsulat "strategisch eine bedeutende Dienstleistungs- und Unterstützungsfunktion für über 100 andere US-Vertretungen auf der ganzen Welt ein".

Thomas King, Chief Innovation Officer der DE-CIX Management GmbH, die in Frankfurt Deutschlands größten Internet-Knotenpunkt betreibt, sieht nach den Wikileaks-Veröffentlichungen "keine neue Einschätzung der Gefährdungslage". "Die Sicherheitsmaßnahmen an den DE-CIX werden regelmäßig aktuellen Anforderungen und Entwicklungen angepasst", betonte er. Dies gelte "sowohl für die technischen als auch organisatorischen Maßnahmen". Mit Blick auf den Standort Frankfurt sagte King: "Da viele potenzielle Angriffe heute über das Internet stattfinden, können Angreifer auf der ganzen Welt beheimatet sein."

In ihrem Buch "Geheimer Krieg" beschrieben die Journalisten John Goetz und Christian Fuchs bereits 2013 das Frankfurter Generalkonsulat als einen Ort, an dem die Fäden fast aller US-Geheimdienste zusammenlaufen sollen. Unter Berufung auf Dokumente des NSA-Whistleblowers Edward Snowden hieß es, hier solle eine Einheit des "Special Collection Service" sitzen, einer gemeinsamen Einheit von NSA und CIA. Auch der deutsche Verfassungsschutz beschäftigte sich bereits mit dem Frankfurter Generalkonsulat. Im September 2013 bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass ein Hubschrauber der Bundespolizei das Gebäude im Auftrag des Verfassungsschutzes überflogen habe. Über mögliche Erkenntnisse der Aktion aus der Luft gab es keine Angaben.

Nicht weit von Frankfurt weg hatte es ebenfalls vor wenigen Jahren Aufsehen gegeben - mitunter zogen mehrere hundert Demonstranten zu einem Happening-Protest an den Rand von Darmstadt. Ihr Ziel war im Sommer 2013 und danach der "Dagger Complex". Die Anlage sieht der Aktivist Daniel Bangert auch heute noch als den "wichtigsten Außenposten des US-Abhördienstes NSA in Europa". Mit drei, vier Freunden ziehe er praktisch jeden Samstag vor den "Dagger Complex" und tue so, als mache er Fotos. Der 31-Jährige wehrt sich "gegen die komplette Überwachung und Steuerung der Bevölkerung durch Geheimdienste". Aufhören will er nicht. "Protestieren nützt zwar nichts", sagt er. "Ich will ihnen aber Arbeit machen." Denn solche Aktionen riefen die US-Militärpolizei auf den Plan. Die deutsche Polizei müsse dann auch kommen und die Personalien aufnehmen. (dpa)

