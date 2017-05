Die US-Rocker Kiss in der Festhalle

Frankfurt - „You wanted the best – you got the best“ („Ihr wolltet die Besten – ihr bekommt die Besten“): Vollmundig und mit viel Schminke kündigen Kiss ihr Konzert in der Frankfurter Festhalle an. Von Nikolas Sohn

Nachdem das US-Quartett Frankfurt seit 18 Jahren nicht mehr beehrt hat, brennen die Glam-Rocker ein Feuerwerk ab. Die Altherren wollen es noch einmal wissen. Während sich mancher Pensionär der Taubenzucht oder dem Bingo-Abend widmet, gehen Kiss ihren Lebensabend erheblich wilder an. Rund 10.000 Zuschauer feiern das maskierte Quartett am Dienstagabend in der fast ausverkauften Festhalle. Dort scheinen sich ganze Generationen zu tummeln: da ein Mädel mit aufgeschminktem Stern, hier ein Enddreißiger auf 20-Zentimeter-Absätzen in Fledermaus-Kluft und Perücke. Ein langhaariger Papa mit Bauchansatz führt seine Tochter durch die Menge. Der Altersschnitt liegt bei etwa Mitte 40. Kiss waren zuletzt vor 18 Jahren in Frankfurt.

Es knallt, es geht los. Die New Yorker starten mit „Deuce“ vom 1974er Debütalbum. Nach einem Moment des Gedenkens an die Terroropfer von Manchester fahren Kiss eine Retrospektive erster Güte auf: Gewaltige Licht- und Lasereffekte, dazu ihre Band-Lettern, die entlang überdimensionaler Bildschirme eilen. Comic-Zitate, blaue Blitze, die aus Zeichentrickfilmen der 80er-Jahre stammen könnten, runden die musikalische Zeitreise ab.

Kiss setzen bei den Erinnerungen ihres Publikums an. Ihre seit Jahrzehnten bewährte Strategie: optische Überwältigung, dazu eine Riege altbekannter Gassenhauer wie „Shout It Out Loud“, „Crazy Crazy Nights“ oder das atmosphärisch aufgebaute „Black Diamond“, für das Sänger und Gitarrist Paul Stanley in Frankfurt mit einer Art Seilbahn auf einem drehenden Podest mitten im Publikum landet.

Nennenswerte musikalische Veränderungen gibt es bei Kiss schon lange nicht mehr. Aber das erwartet an diesem Abend auch niemand. Einzig „Say Yeah“ und „Psycho Circus“ sind neueren Datums. Gitarrensoli und Schlagzeug sind eher handwerklicher Durchschnitt. Stanleys Stimme bricht hier und da in den Höhen. Einen besseren Job macht da der grummelnde und mit Hackebeil-Bass umgürtete Gene Simmons, der bei jeder Gelegenheit seine wohl weltlängste Zunge präsentiert. Bei „God of Thunder“ fährt „The Demon“ in grünem Licht gar per Seil auf ein Podest in luftiger Höhe. „Der hat sogar eine eigene Nebelmaschine“, entfährt es einem Besucher.

Bilder: Final Fantasy XIV Fan-Festival Zur Fotostrecke

Das Ironie dabei: Es gibt Hardrock- oder Metalbands, die virtuoser, gleichwohl weit weniger erfolgreich sind. Kiss sind eben die Unterhaltungsmaschine mit dem übergroßen Namen. Paul Stanley (65), Gene Simmons (67), Ace Frehley und Peter Criss gründeten die Band 1973 mit der Absicht, die Größten überhaupt zu werden. Gitarrist Tommy Thayer (56) und Schlagzeuger Eric Singer (58) kamen als „die Neuen“ dazu. Lästerzunge sagen gerne, durch die viele Schminke habe man den Wechsel gar nicht mitbekommen.

Mit Kiss verbanden Fans einst das hedonistische Aufbegehren gegen verstockte Eltern oder Institutionen. Als Ritterschlag galten Warnungen der Kirche. Das klingt heute absurd. Da gibt es ganz andere Kaliber; etwa einen Deutschrapper, der vor hunderten Besuchern einem Betrunkenen eine einschenkt.

Sei’s drum. Das bunte Spektakel endet nach 100 Minuten tosend. Schuld daran sind nicht zuletzt „I Was Made For Lovin’ You“ und „Detroit Rock City“.

Quelle: op-online.de