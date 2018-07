Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Taunus

Usingen - Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß im Taunus schwer verletzt worden.

Ihr Wagen sei auf einer Kreisstraße in Usingen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Die vier Insassen des anderen Autos aus Usingen wurden bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt. Warum die aus Butzbach stammende Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Zuvor hatten einige Medien berichtet. (dpa)

Archivbilder:

Drei Tote nach Horror-Unfall bei Rüsselsheim: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa