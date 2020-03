Offenbach – Hyundai Motor gibt einen Einblick in die elektrifizierte Zukunft und enthüllt dazu das elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug Prophecy – zu deutsch: Prophezeiung. VON MARC KUHN

Die Fahrzeugstudie zeigt die Philosophie „Sensuous Sportiness“ und entwickelt die Idee des auf der IAA 2019 in Frankfurt präsentierten Hyundai Elektro-Konzepts (45) weiter. Es handelt sich beim Prophecy um einen Ausblick auf die Design-Philosophie, erklärte Hyundai dieser Zeitung.

„Der Prophecy wird einen Maßstab für das Elektroauto-Segment setzen und lässt das Hyundai Designspektrum zu ganz neuen Horizonten aufbrechen“, sagt SangYup Lee, Leiter des Hyundai Global Design Center. „Er steht für unser Ziel, eine emotionale Verbindung zwischen Mensch und Automobil zu schaffen.“

Der Prophecy zeigt Proportionen, die vor allem von den Gesetzen der Aerodynamik geprägt sind. „Mit einem gestreckten Radstand und kürzeren Überhängen haben die Hyundai-Designer eine ultimative automobile Form geschaffen“, erklärte der koreanische Autohersteller.

Das sei auch dank einer neuen Architektur für Elektroautos gelungen, „die von besonderen Oberflächen und einem kompromisslosen Raumkonzept definiert wird“.

Die „Sensuous Sportiness“ Designphilosophie ist gut an der eleganten Linie des Hyundai Prophecy zu erkennen, die an einen über die Jahrhunderte vom Wasser geschliffenen Stein erinnert.

„Dazu passt die klare und einfache Stromlinie, die sich, wie aus einem Guss, von der A-Säule des Fahrzeugs bis zum Heck erstreckt. Dieser Minimalismus unterstreicht das zeitlose Design.“ Der muskulöse Heck-Auftritt erwecke schon im Stand einen kraftvollen Eindruck, hieß es weiter.

Der Hyundai Prophecy weist gute aerodynamische Eigenschaften auf, eine Tugend für Elektrofahrzeuge. „Felgen mit Propellerform saugen die Luft an und lassen sie an der Karosserie entlang wie Wasser über einen Stein strömen. Komplettiert wird dieser Effekt vom integrierten Heckspoiler“, hieß es. Dieser erzeuge Abtrieb, der dem Auto mehr Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten verleihe.

Das durchsichtige Acryl, aus dem Spoiler, Kamera-Überwachungssystem und die Scheinwerferzone bestehen, gewährt Einblicke in die Technik der verbauten Komponenten.

Die Pixel Lamps – aus einzelnen LED-Punkten bestehende Leuchteinheiten – waren erstmals im Hyundai (45) zu sehen. „Beim Prophecy haben sie einen weiteren Entwicklungsschritt durchlaufen: Diese Licht-Technologie ist nicht mehr nur in Scheinwerfer und Rückleuchten integriert, sondern auch in die Heckschürze und den -spoiler.“ Pixel Lamps bleiben nicht auf Fahrzeugstudien beschränkt, sondern werden in künftigen Hyundai Serienmodellen als ein Designmerkmal Einzug halten.

Für den Fortschritt, den der Prophecy darstellt, spricht auch die autonome Fahrtechnologie. Statt eines Lenkrades sorgen Joysticks für ein Erlebnis. Mit je einem Hebel in der Mittelkonsole und in der Türverkleidung steuert der Fahrer das Fahrzeug.

Quelle: op-online.de