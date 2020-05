16-Jährige wird vermisst: Spurlos aus dem Elternhaus verschwunden

Von dem vermissten 16-jährigen Mädchen aus Bruchköbel in der Nähe von Hanau fehlt weiterhin jede Spur.

Ein 16-jähriges Mädchen aus Bruchköbel bei Hanau wird bereits seit einiger Zeit vermisst. Die Polizei ist ratlos.

Cinzia Broggini aus Bruchköbel bei Hanau* wird vermisst

Die Polizei hat eine Suche nach dem 16-jährigen Mädchen eingeleitet

hat eine Suche nach dem 16-jährigen Mädchen eingeleitet Um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen wird gebeten

Update vom Dienstag, 19.05.2020, 14.50 Uhr: Die 16-jährige Cinzia Broggini aus Bruchköbel bei Hanau gilt weiter als vermisst. Das Mädchen hatte am 06. Mai ihr Elternhaus verlassen und ist seitdem nicht auffindbar. Wie die Polizei Südosthessen auf Anfrage der Redaktion mitteilte, gibt es derzeit keine konkreten Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten geführt haben. Die Beamten hoffen weiter auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Vermisst bei Hanau: 16-Jährige verlässt Haus und verschwindet spurlos

Erstmeldung vom 13.05.2020: Hanau/Bruchköbel - Die Kriminalpolizei Hanau sucht nach Cinzia Broggini. Das vermisste 16-jährige Mädchen kommt aus Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis, nicht weit von Hanau entfernt. Ihr aktueller Aufenthaltsort könnte sich jedoch etwas weiter weg befinden.

Wie die Polizei Südosthessen mitteilte, gilt die 16-Jährige seit Mittwoch (06.05.2020) als vermisst. Das Mädchen verließ laut Angaben der Beamten die elterliche Wohnung und nahm außerdem sein erspartes Geld mit. Seither fehlt von ihr jede Spur. Cinzia benötigt derzeit ärztliche Hilfe.

Vermisst: Von 16-jährigem Mädchen aus Bruchköbel bei Hanau fehlt jede Spur

Wie die Polizei weiter mitteilte, könnte sich Cinzia Broggini möglicherweise im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen aufhalten. Die Polizei hatte in dem Vermissten-Fall eine Personenbeschreibung des Mädchens veröffentlicht:

Die 16-Jährige ist 1,75 Meter groß, schlank und hat mittelblonde Haare, die zu einem Bob geschnitten sind

Sie war mit einer schwarzen engen Jeanshose und einer anthrazitfarbenen Jacke bekleidet

Außerdem hatte sie einem schwarzen Kapuzenpullover mit rosa Aufschrift "Amsterdam" an.

Um das vermisste Mädchen schnellstmöglich zu finden, bittet die Polizei um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Cinzia Broggini. Die Kripo Hanau nimmt diese unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. Doch auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.

Vermisste in Hanau: Polizei sucht nach verschwundenem Mann und Mädchen

In Hanau wird ebenfalls ein Mann vermisst. Am ersten Weihnachtsfeiertag verlässt er die Wohnung. Seitdem ist der Mann spurlos verschwunden. Die Polizei wendete sich mit einer Vermisstenmeldung aus Hanau an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Und auch von einem vermissten Mädchen aus Hanau fehlt noch jede Spur. Das Mädchen ist seit Wochen spurlos verschwunden. „Wir gehen allen Hinweisen nach, einige Spuren sind aber sehr vage“, erklärte ein Polizeisprecher.

