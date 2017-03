Vermisste 49-Jährige aus Bockenheim im Hotel gefunden

Frankfurt - Erfolgreiche Suche: Die Polizei findet nach einem Hinweis eine vermisste 49-jährige Frau aus Bockenheim und bringt sie ins Krankenhaus.

Die 49-jährige Frankfurterin, die seit gestern vermisst war, wurde laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Frankfurter Hotel aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten fanden die Vermisste gegen 0.15 Uhr in einem Hotel in der Hamburger Allee, nachdem ein Hinweis aus der Bevölkerung einging. Die Frau wurde auf Grund ihrer hilflosen Lage in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wird sie nun betreut. (dr)

Quelle: op-online.de

