Vermisst: Jugendlicher aus Wohngruppe bei Wiesbaden verschwunden

Wiesbaden – Seit einer knappen Woche wird der 17 Jahre alte Ali El Kadiri aus Hohenstein-Holzhausen bei Wiesbaden vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt in seiner Wohngruppe gesehen.

Vermisst in Wiesbaden: 17-Jähriger vielleicht auf dem Weg nach Italien

Mitbewohnern dieser Wohngruppe in Hohenstein-Holzhausen bei Wiesbaden gegenüber äußerte der Vermisste, dass er nach Italien möchte. Er hat nach Informationen der Polizei allerdings auch Kontakte im Mainzer Raum sowie in Taunusstein. Es könnte also auch sein, dass er sich möglicherweise dort oder in der näheren Umgebung aufhält.

Ali El Kadiri ist etwa 1,75 Meter groß, von athletischer Gestalt und hat dunkle, lockige Haare. Zu den Sachen, mit denen der Vermisste aktuell bekleidet ist, können keine genauen Angaben gemacht werden. Vermutlich trägt der Jugendliche rot-weiße Puma Schuhe und hat einen Rucksack dabei.

Jugendlicher aus Wiesbaden vermisst - Die Polizei sucht Zeugen

Da die bisherigen Maßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden des Jugendlichen geführt haben, bittet die Polizei Wiesbaden nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des jungen Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 3333 zu melden.

Vermisst in Deutschland

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden auch wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst.

Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.

Vermisste Kinder: Einige Fälle sind mysteriös

Erst vor wenigen Tagen, am 25. Mai, war der Tag des vermissten Kindes. Das Bundeskriminalamt klärt an diesem Tag die Arbeit der Vermisstenstelle auf. Einige „Vermisst“-Fälle sind mysteriös.

#TagDerVermisstenKinder



1.838 ungeklärte Fälle vermisster Kinder sind seit 1951 bis heute (Mai 2020) in Deutschland registriert.



Täglich werden jeweils etwa 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst und auch gelöscht.

Ein besonderer Fall ist der der vermissten Rebecca Reusch. Seit mehr als einem Jahr wird die 15-jährige nun vermisst. Die Polizei befürchtet das Schlimmste. Nun sorgt ein skurriles Facebook-Profil für Wirbel.

