Vermisste aus Pflegeheim in Gießen gefunden

Frankfurt - Seit vergangenem Freitag wird eine 82-Jährige aus einem Pflegeheim in Praunheim vermisst. Es ist nicht das erste Mal, dass die Frau aus der Einrichtung verschwindet. Nun die gute Nachricht.

Normalerweise ist die Dame in einem Pflegeheim in Frankfurt-Praunheim untergebracht. Seit vergangenem Freitag (28. September) aber ist die 82-Jährige verschwunden. Am Montagnachmittag dann die Entwarnung: Laut Polizei konnte die Vermisste in Gießen angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 82-Jährige glücklicherweise bei guter Gesundheit.

Es war nicht das erste Mal, dass die Seniorin als vermisst galt. Bereits Anfang September war sie aus dem Pflegeheim verschwunden und einige Tage später in der Innenstadt angetroffen worden. (jo/dr)

