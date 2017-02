Versuchte Tötung: Mann mit Stichverletzungen in Klinik

Frankfurt - Ein 37-Jähriger wird mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten Zeugen der Polizei einen um Hilfe schreienden Mann gemeldet.

Am Sonntag, den 5. Februar 2017, gegen 04.30 Uhr, teilten Bewohner aus der Feldgerichtstraße der Polizei telefonisch mit, dass eine männliche Person laut um Hilfe rufen würde. Vor Ort angekommen, stellten Beamte dann einen 37-jährigen Mann aus Rüsselsheim fest, der verschiedene Stichwunden aufwies. Der 37-Jährige musste mit den erlittenen lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Er wurde dort sofort intensivmedizinisch versorgt. Bislang kann über den Ablauf oder die Hintergründe der Tat keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. (jo)

Quelle: op-online.de

