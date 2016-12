Verträgliche Lösung gesucht

Umweltministerin Priska Hinz will Schadstoffbelastung durch Dieselfahrzeuge reduzieren

Wiesbaden - Das Problem Feinstaub ist derzeit vom Tisch, doch auch andere Stoffe machen den Menschen in Hessen mancherorts das Atmen schwer. Während die Politik um Lösungen streitet, ziehen Umweltverbände vor Gericht. Von Isabell Scheuplein

Es reizt Atemwege und Augen: Stickstoffdioxid ist ein giftiges Gas, das vor allem von Dieselmotoren freigesetzt wird. An den Hauptverkehrsadern der großen hessischen Städte geschieht dies zum Teil in bedenklichen Konzentrationen. Gemeinsam mit den Kommunen ringt das Umweltministerium darum, die Werte unter die erlaubten Grenzen zu drücken. Doch an mehreren Stellen im Land wird dies voraussichtlich erst in einigen Jahren gelingen können. Der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) liegt bei im Mittel 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 2015 wurde er an mehreren Messstationen in Hessen nicht eingehalten, nach einer Tabelle des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Bensheim, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel, Limburg, Marburg, Offenbach, Rüsselsheim und Wiesbaden – und zwar jeweils an großen Straßen mit viel Verkehr. Bei einem bundesweiten Ranking unter anderem des Umweltverbands BUND landete Hessen in Sachen Luftqualität auf dem letzten Platz – unter anderem wegen der im Ländervergleich hohen NO2-Konzentration.

„Wir haben deutschlandweit in vielen Städten eine zu hohe Belastung“, sagt Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). „Die hohen Werte führen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sogar bis zum Tod mancher Menschen. Wir brauchen alle Möglichkeiten zur Reduktion dieser Schadstoffbelastung.“ Für sie heißt das vor allem: Einführung einer blauen Plakette für schadstoffarme Fahrzeuge und örtliche Fahrverbote für die anderen. Dies sei die verträglichste Möglichkeit, denn es könne dabei auch um Zonen mit nur wenigen Straßenzügen gehen.

Doch das Bundesverkehrsministerium ist anderer Meinung, eine Lösung ist nicht in Sicht. Auch in Hessen gibt es politischen Gegenwind: Die Landtags-FDP befürchtet, von einem Fahrverbot könnten insgesamt 16 Millionen Autofahrer betroffen sein. Druck kommt unterdessen von Umweltverbänden, vor allem der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Derzeit sind nach Auskunft des zuständigen Verwaltungsgerichts Wiesbaden Verfahren zu vier Städten anhängig, im Fall von Limburg wurde die Androhung eines Zwangsgelds von 10 000 Euro beantragt. Im Juni 2015 hatte zudem die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der überschrittenen Grenzwerte gegen Deutschland eingeleitet. Hinz sagt, es sei zu befürchten, dass Gerichte allgemeine Dieselfahrverbote verfügen könnten. Dies würde dann – anders als die Einführung der blauen Plakette – auch Fahrer mit schadstoffarmen Fahrzeugen treffen.

Unterdessen arbeitet das Land mit den betroffenen Kommunen an Plänen zur Luftreinhaltung. Dabei geht es um Tempoverringerungen, günstigere Ampelschaltungen, Parkplatzmanagement und Durchfahrverbote für Lkw. Mit schnellen Erfolgen ist allerdings nicht überall zu rechnen. In Limburg und Darmstadt beispielsweise wird nach Einschätzung des Ministeriums der NO2-Grenzwert auf diese Weise nicht vor dem Jahr 2022 eingehalten werden können.

Gute Nachrichten gibt es dagegen beim Thema Feinstaub. Zwar sind auch 2016 örtlich hohe Konzentrationen gemessen worden. Doch da dies auch dank des günstigen Wetters nirgendwo häufiger geschah als an 35 Tagen, wird der gültige Grenzwert voraussichtlich im fünften Jahr in Folge nicht überschritten, wie das Landesamt berichtet. Die maßgebliche Konzentration liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesschnitt. Einmal pro Jahr steigen die Feinstaub-Werte an vielen Orten Hessens zeitgleich in den roten Bereich. Nach dem Silvester-Feuerwerk wird es wieder so weit sein. (dpa)

