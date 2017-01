Video: Feuerwehrmann rettet Ente aus misslicher Lage

Tier steckt im eingefrorenen Teich fest

Hessisch Lichtenau - Ein eingefrorener Teich und eine Ente, die sich nicht mehr bewegen kann - dies führte zu einem tierischen Einsatz für die Polizei.

Am Neujahrsmorgen erlebten Einsatzkräfte in der nordhessischen Kleinstadt Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) einen ungewöhnlichen Einsatz. Als eine Spaziergängerin in einem Teich eine Laufente beobachtete, bemerkte sie Ungewöhnliches: die Ente steckte im zugefrorenen Teich fest. Nachdem sich die Situation des Tieres auch nach einer Weile nicht veränderte, rief die Frau bei der Polizei an und schilderte die Lage.

Anschließend rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften aus. Ausgerüstet mit einem speziellen Anzug für Eisrettungen und mit einigen Steckleiterteilen wagte sich ein Feuerwehrmann zur Ente vor. Mit einem Schubs konnte das Tier, das nur leicht angefroren war, aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Ente bedankte sich mit einem aufgeregten Schnattern... (dani)

Quelle: op-online.de