Viele Ausländer in Frankfurt ansässig

FRANKFURT - Die Wirtschaft in der Region Frankfurt ist recht international aufgestellt.

„Im IHK-Bezirk Frankfurt haben mehr als eine Viertelmillion Einwohner und fast 135 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte einen ausländischen Pass“, erklärte Mathias Müller, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt, die Ergebnisse der Publikation „Wirtschaft International 2017“. „Auch rund 21 500 ausländische Firmen aus knapp 140 Ländern sind im Kammerbezirk aktiv: Das ist jedes fünfte der insgesamt mehr als 111 000 Mitgliedsunternehmen. “.

Die internationalen Mitgliedsfirmen würden die Wirtschaftsstruktur bereichern. „Fast 80 Prozent der ausländischen Unternehmen sind im Dienstleistungssektor tätig“, so Müller. „Darunter fast 6 000 in unternehmensnahen Dienstleistungen und jeweils rund 2 000 im Einzelhandel und im Gastgewerbe.“ Etwa 4 400 ausländische Firmen seien im Produzierenden Gewerbe aktiv, der Großteil davon im Baugewerbe.

Bei näherer Betrachtung der Rechtsform unterscheiden sich die Top-5-Herkunftsländer erheblich. „Bei den Kleingewerbetreibenden hat Polen die Nase vorn: Insgesamt 3 739 Unternehmen polnischer Herkunft sind im IHK-Bezirk vertreten. Danach folgen die Türkei (1 757), Rumänien (1 185), Italien (1 147) und Kroatien (1 023).“ Betrachte man die im Handelsregister eingetragenen Firmen, so ergebe sich ein anderes Bild: „Hier liegt Großbritannien mit 405 Unternehmen auf Platz eins, die Türkei auf Rang zwei (400), gefolgt von den USA (366), Luxemburg (354) und Italien (284)“, berichtete der IHK-Präsident weiter.

Die Internationalität des IHK-Bezirks Frankfurt stellt auch die Zahl der Einwohner mit ausländischem Pass unter Beweis: Von den fast 1,2 Millionen Einwohnern sind 284 000 Ausländer. Mit knapp 35 000 Einwohnern stammt die größte Gruppe aus der Türkei, gefolgt von 21 000 Italienern und etwa 20 000 Polen. „Von 2011 bis Ende 2015 hat sich die Zahl der ausländischen Bevölkerung um 20 Prozent erhöht“, erläuterte Müller. Auch die Zahl der Asiaten ist gestiegen. Seit 2011 hat sich zum Beispiel die Zahl der im IHK-Bezirk lebenden Chinesen um etwa 42 Prozent erhöht. „Die ausländische Bevölkerung ist in der Region sehr gut vernetzt, sie leben und arbeiten hier. Die internationalen Business Communities, Sportclubs, Schulen und Kindergärten erleichtern das Ankommen in der Region“, erklärte Müller. „Darüber hinaus bietet auch der Flughafen Frankfurt einen echten Standortvorteil: Er verbindet mit nahezu jedem Ziel der Welt und das oft mehrmals in der Woche.“

Alle zwei Jahre untersucht die Kammer gemeinsam mit der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region, der Stadt Frankfurt und der Wirtschaftsförderung der Stadt die Herkunftsländer der Unternehmen im IHK-Bezirk. Nach Definition im Sinne der Studie ist ein Unternehmen ein internationales, wenn eine Mehrheit der verantwortlichen Entscheidungsträger der untersuchten Firmen eine ausländische Staatsbürgerschaft hat oder sich ein Unternehmen mehrheitlich im ausländischen Besitz befindet. J ku

