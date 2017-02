Polizei nimmt vier Dealer im Bahnhofsviertel fest

Frankfurt - Die Frankfurter Polizei kann auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Insgesamt vier Rauschgifthändler gingen den Beamten im Bahnhofsviertel ins Netz. Auch 300 Gramm Marihuana konnten die Gesetzeshüter aus dem Verkehrs ziehen.

Trotz der Narrenzeit ließ sich die Polizei am Fastnachtswochenende nicht veräppeln. In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten die Gesetzeshüter - unabhängig voneinander -vier Dealer im Bahnhofsviertel festnehmen. Laut Polizei versuchte einer der Männer mit der Vortäuschung eines Schwächeanfalls der Festnahme zu entgehen.

Besonders viel Glück hatten die Beamten bei der Festnahme eine 20-Jährigen am Sonntagabend. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten geradewegs in eine Wohnung im Gallusviertel, wo, nachdem die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung angeordnet hatte, rund 300 Gramm Marihuana und 800 Euro Bargeld sichergestellt werden konnten. Alle vier Rauschgifthändler sitzen nun in Untersuchungshaft. (ror)

Quelle: op-online.de