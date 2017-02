Vier Menschen bei Feuer verletzt

Frankfurt - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Frankfurt haben sich in der Nacht zum Dienstag vier Menschen Rauchgasvergiftungen zugezogen.

Ein Bewohner musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Wohnzimmer des Hauses im Stadtteil Bergen-Enkheim ausgebrochen. Die Bewohner wurden durch die Rettungskräfte aus dem Gebäude gebracht. Den entstandenen Schaden schätzte die Feuerwehr auf mindestens 100.000 Euro. (dpa)

Vier Verletzte und 100.000 Euro Sachschaden bei Wohnungsbrand in #BergenEnkheim. https://t.co/qoUnqlSw9x ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 21. Februar 2017

