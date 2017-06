Vier Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Frankfurt - Zwei Autos krachen auf einer Kreuzung in Frankfurt zusammen. Vier Personen werden bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Donnerstagfrüh fährt gegen 2.15 Uhr ein 22-Jähriger aus Frankfurt mit seinem Peugeot die Eppenhainer Straße Richtung Idsteiner Straße entlang. Laut Polizei sind in seinem Auto auch zwei weitere Insassen. Zur gleichen Zeit ist ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf der Idsteiner Straße unterwegs. Er fährt zu dieser Zeit in Richtung Eppenhainer Straße. Wie die Polizei weiter berichtet, krachen beide Wagen dann auf der Kreuzung zusammen.

Alle vier Insassen in den Autos werden schwer verletzt - sie kommen in verschiedene Krankenhäuser. Auch die Autos werden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. An beiden Pkw entsteht jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt bei rund 45.000 Euro liegt. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Unfall heute Nacht mitbekommen haben könnten. Sie sollen sich unter der 069-75510400 melden. (jo)

