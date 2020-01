Öffentlichkeitsfahndung: Mann hetzt auf Katzenfutter-Dosen gegen den Islam

Wegen des Verdachts der Volksverhetzung sucht die Polizei in Viernheim öffentlich nach diesem Mann. Er soll regelmäßig Hassparolen gegen den Islam verbreiten.

Viernheim - Die Polizei sucht nach einem Mann, der seit Juni 2019 wiederholt Hassbotschaften in Viernheim verbreitet haben soll. Nachdem alle bisherigen Ermittlungen der Heppenheimer Kriminalpolizei nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, setzen die Beamten nun auf eine Öffentlichkeitsfahndung.

Die Polizei hat den entsprechenden Beschluss durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht erwirkt. Polizei und Staatsanwaltschaft erhoffen sich durch die Veröffentlichung der Bilder, weitere Hinweise von Zeugen zu den Vorkommnissen in Viernheim zu erhalten.

Viernheim: Hassbotschaften auf leeren Katzenfutterdosen

Die abgebildete Mann steht im Verdacht, seit Juni 2019 wiederholt Gegenstände „mit volksverhetzendem Charakter“ entlang des Fahrradweges „Am Lampertheimer Weg“ in Richtung eines Familiensportparkes in Viernheim aufgehängt zu haben. Dabei soll er häufig auf leere Katzenfutterdosen zurückgegriffen haben, die er dann mit Botschaften wie „fuck Islam“ beschmierte und in eine Hecke neben dem Fahrradweg in Viernheim drapierte.

Zuletzt stellte die Polizei am vergangenen Sonntag, den 19. Januar, eine Schachtel mit fremdenfeindlicher Aufschrift in Viernheim sicher.

Viernheim: Polizei landet Treffer mit Kameraüberwachung

Da die Polizei des Täters nicht habhaft wurde, installierte sie in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft schließlich eine Kamera und überwachte den fraglichen Bereich in Viernheim. Mit dieser Kamera wurde der oben abgebildete Mann dann auch aufgenommen.

„Wir gehen stark davon aus, dass das der gesuchte Mann ist“, sagte eine Behördensprecherin der „hessenschau“. Gegen den Gesuchten werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Polizei in Viernheim sucht korpulenten Mann mit Fahrrad

Der noch unbekannte Mann dürfte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Er hat eine korpulente Figur und grau melierte Haare. Ersten Erkenntnissen der Polizei in Viernheim zufolge hat er zudem ein Fahrrad dabei, ähnlich einem „Hollandrad“, das einen auffällig stark gebogenen Lenker sowie einen großen schwarzen Sattel hat. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein Fahrradkorb.