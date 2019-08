17-Jährige wird in Dortelweil vergewaltigt - Die Polizei sucht jetzt vor allem eine Zeugin

Eine junge Frau wurde in Dortelweil vergewaltigt. Vor allem eine Zeugin könnte zur Aufklärung des Verbrechens beitragen

Bad Vilbel - Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht dringend eine Frau mit Hund. Sie ist Zeugin eines schweren Verbrechens geworden.

Am Donnerstagabend wurde eine junge Frau in der Nähe des Dortelweiler Bahnhofs vergewaltigt. Sie hatte denn Täter in den Sozialen Medien kennengelernt und am Bahnhof verabredet. Gegen 21.30 Uhr soll es dann in der Nähe der Altglascontainer zur Vergewaltigung gekommen sein.

Neben den Altglascontainern vergewaltigt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Spaziergängerin das Paar gefragt haben, ob alles in Ordnung sei. Als die 17-Jährige die Hilfe ablehnte, ging die Frau mit Hund weiter. Der mutmaßliche Täter verschwand kurze Zeit später mit der S-Bahn.

Die junge Frau, die in einer Wohngruppe lebt, erzählte ihrer Betreuerin am Abend von dem Vorfall. Die meldete die Tat bei der Polizei. Tatverdächtig ist ein 21-Jähriger aus Mainz. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die Polizei sucht aber dringend weitere Zeugen der Tat. Sie sollen sich bei der Kripo in Friedberg unter 060316010 melden.

