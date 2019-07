Homburger Straße wegen Kreiselbau gesperrt 

Am Montag beginnen die Arbeiten am Massenheimer B3-Anschluss. Nach Süden geht es dann nur noch über die L3008.

Bad Vilbel - Die Bauarbeiten für den schon lange geplanten Kreisverkehr am B3-Anschluss Am Weißen Stein/Homburger Straße beginnen am Montag. Autofahrer müssen in den nächsten acht Wochen daher Umleitungen fahren und mit Verzögerungen rechnen. Auch die Buslinie 63 ist betroffen.

Grund für die Bauarbeiten ist der Umbau der bestehenden ampelgeregelten Kreuzung zu einem Kreisverkehr. Dieses vom Ortsbeirat Massenheim schon lange geforderte Verkehrsinfrastrukturprojekt wird nun nach sorgfältiger Planung und Abstimmung mit der Verkehrsbehörde Hessen Mobil angegangen.

Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitte eingeteilt. Gestartet wird im Juli mit dem Bauabschnitt auf der Ortsseite. Die Bauzeit beträgt für diesen ersten Bauabschnitt rund acht Wochen. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr von und nach Massenheim über eine Baustellenampel geregelt. Die Straße "Am Weißen Stein" ist im ersten Bauabschnitt nicht über die Homburger Straße befahrbar und wird komplett gesperrt.

Ebenfalls gesperrt ist die Auffahrt auf die B3 in Richtung Frankfurt sowie die Abfahrt von der B3 aus Richtung Norden. Eine Umleitung über die B3-Ausfahrt an der L3008 ist eingerichtet. "Wir haben den Beginn der Bauarbeiten extra in die Sommerferien gelegt, um möglichst wenig Verkehrsbehinderungen zu erzeugen", erklärt der zuständige Fachdienstleiter, Matthias Bremer. Die Gesamtmaßnahme soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

Während des ersten Bauabschnittes finden Leitungsarbeiten der Stadtwerke statt, darüber hinaus finden im zweiten Bauabschnitt auch Kanalbauarbeiten statt. Nicht nur der Individualverkehr bekommt die Baumaßnahme zu spüren. Auch der Vilbus der Linie 63 ist von einigen Einschränkungen betroffen, wie die Stadtwerke mitteilen.

Ab Montag können nicht alle Haltestellen wie gewohnt bedient werden. Die Haltestellen Am Weißen Stein und Rathaus Massenheim fallen während der Bauarbeiten ersatzlos aus. Die Bad Vilbeler Stadtwerke bitten um Verständnis und informieren sobald die Linie 63 wieder wie gewohnt fährt.

red