Vollsperrung der A3 und A661 nach Unfällen

Frankfurt - Fast zeitgleich krachen am Sonntagabend auf der A3 in Richtung Würzburg und auf der A661 in Richtung Egelsbach mehrere Fahrzeuge ineinander. Es gibt vier Verletzte.

Nach einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend musste die A3 in Richtung Würzburg auf Höhe des Frankfurter Flughafens zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 22.15 Uhr kam es laut Polizei zunächst zu einem reinen Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Während einer der Unfallbeteiligten das Warndreieck aufstellte fuhr ein dritter Pkw in die stehenden Wagen und kam danach ins Schleudern. Hier krachte er in zwei andere Fahrzeuge und letztlich in die Leitplanken. Die Autobahn musste aufgrund der herumliegenden Trümmerteile vorübergehend gesperrt werden. An den letztlich fünf betroffenen Wagen entstand ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro. Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, die anderen blieben unverletzt.

Auch auf der A661 kam es fast zeitgleich laut Polizei zu einem Verkehrsunfall. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr der 56-jährige Fahrer gegen 22.30 Uhr auf einen Wagen auf. Dieser wurde auf die linke Fahrspur geschleudert und kam dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Eine 32-jährige Autofahrerin kollidierte daraufhin mit dem Pkw. Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Zudem waren die Fahrspuren übersät mit Fahrzeugteilen, sodass es zu einer Vollsperrung auf der A661 in Richtung Egelsbach für die Dauer von einer Stunde kam. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. (dr)

