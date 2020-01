Vollsperrung: Kranwagen kommt von Straße ab - Bergung gestaltet sich schwierig

Die Landstraße zwischen Butzbach-Münster und Fauerbach ist nach einem Unfall voll gesperrt. Die Bergung des tonnenschweren Kranwagens gestaltet sich schwierig.

Butzbach - Auf der Landstraße zwischen Butzbach-Münster und Fauerbach landete am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Kranwagen im Straßengraben. Das tonnenschwere Fahrzeug kam bislang aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Offenbar war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Das 60-Tonnen schwere Fahrzeug wurde beim Unfall schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Vollsperrung bei Butzbach: Bergung dauert an

Eine Bergung des Kranwagens konnte nur durch spezielles Gerät erfolgen. Glück im Unglück: die Firma, von der das verunfallte Fahrzeug stammt, verfügt über ebensolches Spezialequipment. Die Untere Wasserbehörde ist eingeschaltet und sorgt dafür, dass keine Betriebsstoffe austreten beziehungsweise ins Grundwasser gelangen.

+ Die Bergungsarbeiten des tonnenschweren Kranwagens dauern noch bis Freitag an. © Nici Merz

Die schwierigen Bergungsarbeiten werden bis Freitag andauern. Die Landstraße 3353 zwischen den Butzbacher Ortsteilen Fauerbach und Münster bleibt daher vorerst voll gesperrt. Wann genau die Straße wieder befahren werden kann, steht noch nicht fest.