Tödlicher Unfall auf A7, fünf Verletzte nach Notfall

Fulda/Limburg - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Fulda ist am frühen Freitagmorgen ein Mensch gestorben. Auch in Limburg hat es heftig gekracht.

Nach Angaben der Polizei fuhr auf der A7 ein Wagen hinter der Anschlussstelle Fulda-Mitte in einen Lastwagen. Der Beifahrer in dem Auto wurde dabei eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Wegen der Bergungsarbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden.

Bei einem Autounfall in Limburg sind zudem zwei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Ein 26-Jähriger geriet am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn - vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls. Dort prallte er in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 22-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens und seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Mitfahrer sowie der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. (dpa)

