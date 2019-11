AWO-Affäre in Frankfurt: Vorwürfe betreffen OB Feldmann

Der Wohlfahrtsverband soll der Frau des Oberbürgermeisters ein besonders hohes Gehalt gezahlt haben.

Noch am Sonntag hatte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ausschließlich lobende Worte für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gefunden. Es galt, den 100. Geburtstag der AWO Hessen zu feiern, und in einer Mitteilung des städtischen Presseamts wird das Stadtoberhaupt wie folgt zitiert: „Die AWO ist 100 Jahre alt, aber immer auf der Höhe der Zeit, wenn es darum geht, gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren, wenn soziale Schieflagen da sind. Die AWO wird sowohl als Träger von Einrichtungen als auch als soziale Stimme in der Gesellschaft gebraucht.“

Nur zwei Tage später geht es in einer Pressemitteilung der Stadt wieder um die AWO, doch diesmal ist der Ton ein anderer. Der für Samstag im Römer geplante Empfang anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Frankfurter AWO sei auf Wunsch des Kreisverbands verschoben worden. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse sei derzeit eine Feier in angemessener Würde nicht möglich“, heißt es im städtischen Newsletter.

Staatsanwaltschaft Frankfurt nimmt Ermittlungen gegen AWO auf

Die „aktuellen Ereignisse“ dürften zum einen die Ermittlungen sein, die die Staatsanwaltschaft Frankfurt nun aufgenommen hat. Dabei geht es um mögliche Ungereimtheiten bei städtischen Zahlungen für den Betrieb von Flüchtlingsheimen. Am Dienstag rückten dann auch Feldmann und seine Frau Zübeyde in den Mittelpunkt besagter Ereignisse.

Wie die „Hessenschau“ auf ihrer Online-Seite berichtete, hatte die AWO Zübeyde Feldmann als Leiterin einer deutsch-türkischen Kindertagesstätte ein deutlich höheres Gehalt zugesprochen als Mitarbeitern in vergleichbaren Positionen. Bereits zwei Jahre nach Beginn ihrer Tätigkeit soll sie die höchstmögliche Tarifgruppe erreicht haben. Für gewöhnlich brauche es 17 Jahre, um die darin vorgesehene Bezahlung zu erreichen, berichtet die „Hessenschau“. Außerdem soll sie über einen Dienstwagen verfügt haben.

AWO in Frankfurt: Auch gegen Peter Feldmann gibt es Vorwürfe

Auch gegen den Oberbürgermeister selbst gibt es Vorwürfe. Er soll vor seiner Wahl zum Stadtoberhaupt bei der zur AWO gehörenden Johanna-Kirchner-Stiftung eine Stelle angetreten haben, die es zuvor nicht gegeben hatte und die auch nach seinem Wechsel in den Römer nicht wieder besetzt wurde. Dabei ging es um Belegungsmanagement in Altenheimen. Die „Hessenschau“ zitiert eine Mitarbeiterin, die anonym bleiben will, mit den Worten: „Er war nicht der Erste aus der SPD, der versorgt wurde.“

Der AWO-Kreisverband teilte auf FR-Anfrage mit, er könne „aus Datenschutzgründen“ keine Stellung nehmen. Das OB-Büro meldete sich bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht.